L’ universo è come una gigantesca ragnatela cosmica fatta di galassie, ammassi stellari e filamenti che si estendono per miliardi di anni luce. Questa struttura, chiamata in maniera poco originale “ragnatela cosmica” (cosmic web), è una delle scoperte più affascinanti dell’astronomia moderna. Per capire come funziona, gli scienziati usano modelli teorici come l’EFTofLSS (Teoria Efficace dei Campi per la Struttura a Grande Scala). Fino ad oggi, per far girare questi modelli servivano supercomputer potentissimi che lavoravano per giorni o settimane, consumando enormi quantità di energia. Ma ora tutto è cambiato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La ragnatela cosmica in tasca: l’universo adesso si calcola sul portatile