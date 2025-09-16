La Pubblica assitenza cerca volontari
La Pubblica assistenza cerca volontari per le emergenze. A distanza di pochi mesi riparte il corso per diventare soccorritore: 25 ore di formazione e lezioni gratuite per tutti i partecipanti. Si inizia a fine mese con lezioni serali e i posti disponibili sono 15. L’obiettivo è di formare operatori competenti, pronti a salire sull’ambulanza e dare il loro contributo a sostegno della comunità. I partecipanti potranno apprendere le tecniche di base del primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, trattamento delle ferite, acquisendo nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia, conoscenze indispensabili per le emergenze sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
