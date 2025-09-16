La protesta pro Gaza dei collettivi diventa una caccia al sionista | prof dell’università di Pisa finisce al pronto soccorso

Si è trasformata in una caccia al «professore sionista» la manifestazione per Gaza promossa dai collettivi Pro Pal all’Università di Pisa. A farne le spese è stato in particolare un docente di Diritto pubblico comparato del Dipartimento di Scienze Politiche del Polo Piagge, il professor Rino Casella, finito al pronto soccorso per alcune contusioni riportate nel tentativo di fermare l’irruzione. Il professore si è poi recato in questura per  sporgere denuncia. Il passo brevissimo dalla protesta pro Gaza alla “caccia al sionista”. Il gruppo, composto da circa quindici persone, ha occupato l’aula al grido di «Palestina libera». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

