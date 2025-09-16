La protesta dei tassisti Blocchi tra la Centrale e l’aeroporto di Linate | Basta con gli abusivi

Il blocco scatta qualche minuto dopo mezzogiorno. Tutto come previsto. Tutto come preannunciato nelle chat. I tassisti in servizio fanno scendere i clienti sotto le pensiline di piazza Luigi di Savoia, ma non fanno salire quelli in coda con valigie al seguito. La fila si allunga, i passeggeri appena sbarcati in Centrale iniziano a spazientarsi: gli italiani imprecano contro il "solito sciopero", i turisti stranieri poco o nulla ci capiscono di quello che sta succedendo. È lo stop selvaggio al servizio per protestare contro l’ abusivismo nel trasporto pubblico non di linea. Uno stop non autorizzato perché mai comunicato ufficialmente, con lo striscione "Ora basta" a segnare il leitmotiv di giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta dei tassisti. Blocchi tra la Centrale e l’aeroporto di Linate: "Basta con gli abusivi"

In questa notizia si parla di: protesta - tassisti

