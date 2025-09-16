La protesta dei precari della giustizia | Chiediamo di essere stabilizzati grazie a noi ridotti i tempi dei processi VIDEO
Questa mattina davanti alla Prefettura di Trieste si è tenuto un presidio di lavoratori e lavoratrici precari del comparto della giustizia, organizzato dalla FP CGIL che chiede al Governo di garantire la loro assunzione a tempo indeterminato per non perdere competenze preziose.A livello nazionale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: protesta - precari
