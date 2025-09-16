La protagonista di Emilia Pérez è già a Roma per le riprese accanto a Vittoria Puccini e Lino Guanciale
K arla Sofía Gascón, candidata agli Oscar 2025 per Emilia Pérez, è stata scelta da Carlo Verdone come protagonista per la sua nuova commedia Scuola di seduzione. La star spagnola sarà una love coach, una professionista che aiuta i sing+le a trovare l’anima gemella, rafforzando la loro autostima e migliorando il loro modo di approcciarsi all’altro. Il film, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis e ambientato a Roma, uscirà l’anno prossimo esclusivamente su Paramount+. Cannes, Karla Sofía Gascón vince come miglior attrice: «Dedico il premio a tutte le persone trans» X Leggi anche › Karla Sofia Gascon, chi è la prima donna transgender candidata agli Oscar Karla Sofía Gascón diretta da Carlo Verdone in Scuola di seduzione, il cast del nuovo film. 🔗 Leggi su Iodonna.it
