Karla Sofía Gascón, candidata agli Oscar 2025 per Emilia Pérez, è stata scelta da Carlo Verdone come protagonista per la sua nuova commedia Scuola di seduzione. La star spagnola sarà una love coach, una professionista che aiuta i sing+le a trovare l'anima gemella, rafforzando la loro autostima e migliorando il loro modo di approcciarsi all'altro. Il film, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis e ambientato a Roma, uscirà l'anno prossimo esclusivamente su Paramount+. Cannes, Karla Sofía Gascón vince come miglior attrice: «Dedico il premio a tutte le persone trans»

La protagonista di "Emilia Pérez" è già a Roma per le riprese accanto a Vittoria Puccini e Lino Guanciale