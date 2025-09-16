La Porsche 904 Gts da corsa che Robert Redford volle verde
Un'auto non solo rara quella che è stata di proprietà dell'attore statunitense a cavallo tra gli Anni 60 e 70. Disegnata da Butzi Porsche gareggiò anche a Le Mans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le automobili da sogno di Robert Redford: un addio a una leggenda; Porsche GTS: tutto ebbe inizio nel lontano 1963…; La leggenda corre ancora.
A quanto è stata venduta la Porsche 904 GTS di Robert Redford: la cifra capogiro, i dettagli - È stata venduta a una cifra da capogiro la Porsche 904 GTS, l’auto appartenuta a un’icona del cinema mondiale: Robert Redford. Lo riporta motorinews24.com
