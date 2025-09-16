La pordenonese Jasmine Luca è Miss principessa d' Europa 2025 | il trionfo a Cinecittà World
È la pordenonese Jasmine Luca la vincitrice di Miss Principessa d'Europa 2025. La diciottenne ha trionfato lo scorso weekend a Cinecittà World.Alla finale nazionale di Miss Principessa d'Europa, il beauty and talent contest, hanno preso parte 100 finaliste provenienti da tutta Italia che hanno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenonese - jasmine
