La Polonia propone una no-fly zone sull’Ucraina e scatena l’ira della Russia | Così sarà guerra diretta con la Nato

Anziché risolversi, la guerra in Ucraina sembra aggravarsi di ora in ora. Infatti, il recente sconfinamento di droni russi sui cieli della Polonia e poi su quelli della Romania rischia di far precipitare la situazione, come si evince dalle parole del governo di Varsavia che, dopo aver schierato 40mila soldati al confine, ha rilasciato nuove e preoccupanti dichiarazioni. Come affermato al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dal ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, è tempo che l’intero Occidente ragioni in merito alla possibile introduzione di una no-fly zone sopra l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Polonia propone una no-fly zone sull’Ucraina e scatena l’ira della Russia: “Così sarà guerra diretta con la Nato”

