La Polonia propone una no-fly zone sull’Ucraina e scatena l’ira della Russia | Così sarà guerra diretta con la Nato

Lanotiziagiornale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anziché risolversi, la guerra in Ucraina sembra aggravarsi di ora in ora. Infatti, il recente sconfinamento di droni russi sui cieli della Polonia e poi su quelli della Romania rischia di far precipitare la situazione, come si evince dalle parole del governo di Varsavia che, dopo aver schierato 40mila soldati al confine, ha rilasciato nuove e preoccupanti dichiarazioni. Come affermato al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dal ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, è tempo che l’intero Occidente ragioni in merito alla possibile introduzione di una no-fly zone sopra l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

la polonia propone una no fly zone sull8217ucraina e scatena l8217ira della russia cos236 sar224 guerra diretta con la nato

© Lanotiziagiornale.it - La Polonia propone una no-fly zone sull’Ucraina e scatena l’ira della Russia: “Così sarà guerra diretta con la Nato”

In questa notizia si parla di: polonia - propone

Tusk: «Intercettato drone su edifici governo, 2 arresti». Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia»; Ucraina, per Zelensky incendiare le raffinerie è la miglior sanzione. La Polonia propone una no fly-zone sul fronte con la Russia; Crisi dei droni: la Nato rafforzerà la difesa sul fianco orientale. Rutte: «Quanto fatto dalla Russia è estremamente pericoloso.

polonia propone no flyUcraina, per Zelensky incendiare le raffinerie è la miglior sanzione. La Polonia propone una no fly-zone sul fronte con la Russia - sono gli incendi alle raffinerie di petrolio russe, ai suoi terminal, ai suoi depositi di petrolio» è questa la strategia che vuole ... Si legge su italiaoggi.it

polonia propone no flyCremlino: «La Nato è in guerra con la Russia». Casa Bianca: sanzioni Ue anti Putin poco severe - Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che la questione dell’introduzione di una no- Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Polonia Propone No Fly