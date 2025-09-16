La polizia olandese ha segnato il gol più bello che vedrai oggi

Guardare per credere. Dal web arriva un'azione clamorosa. A segnarlo non è una squadra qualunque ma una composta da soli poliziotti. Stop, colpo di tacco e rete all'angolino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

