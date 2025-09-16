La polizia fa irruzione nella casa sbagliata e spara al proprietario

Today.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria tra un uomo e la polizia è avvenuta in un'abitazione di Grand Prairie, in Texas (Stati Uniti), dove gli agenti erano intervenuti in seguito a una segnalazione. La persona che aveva chiamato il numero di emergenza aveva però inserito un indirizzo errato, con i poliziotti che hanno. 🔗 Leggi su Today.it

