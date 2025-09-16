La pluriolimpionica Thiam non cede i diritti d’immagine e la Federazione la fa curare in strada dal suo fisioterapista

Un’immagine surreale racconta meglio di mille parole la frattura tra Nafi Thiam e la Federazione belga ai mondiali di atletica leggera. La campionessa, considerata la più grande atleta belga di sempre, c ampionessa olimpica dell’eptathlon ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 e campionessa mondiale della stessa specialità a Londra 2017 e Oregon 2022, è stata immortalata mentre riceveva le cure del suo fisioterapista. sul marciapiede, davanti al campo di allenamento. Ne ha parlato l’olandese Hln Niente fisioterapista personale ai mondiali. Nella foto esclusiva, Thiam è seduta a terra, assistita dal suo fisioterapista personale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

