Anno nuovo, scuola nuova, o almeno rinnovata, per i bambini di Incisa. I piccoli studenti della primaria Petrarca hanno trovato un edificio più grande, grazie all’ ampliamento e all’intervento di riqualificazione realizzato nel corso di tutta l’estate dal costo totale di 1,24 milioni di euro a carico del Comune di Figline e Incisa. Sono state ristrutturate le aule del piano terra e del primo piano dell’edificio, realizzata un’ulteriore aula didattica, rifatti i servizi igienici, i pavimenti, le porte interne e alcuni infissi. Sono stati adeguati anche gli impianti per l’antincendio ed è stata migliorata la mensa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Petrarca si allarga. Con nuove aule e più posti