La nuova maglia della Reyer è un omaggio alla laguna di Venezia | VIDEO

Una dichiarazione d'identità, un legame con la storia cucito addosso. L'Umana Reyer Venezia ha svelato la nuova maglia da gara per la stagione 20252026, un omaggio unico e potente al cuore del nostro territorio: la laguna veneta, la più estesa del Mar Mediterraneo, che unisce terra e mare.La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

