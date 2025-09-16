La nuova maglia della Reyer è un omaggio alla laguna di Venezia | VIDEO
Una dichiarazione d'identità, un legame con la storia cucito addosso. L'Umana Reyer Venezia ha svelato la nuova maglia da gara per la stagione 20252026, un omaggio unico e potente al cuore del nostro territorio: la laguna veneta, la più estesa del Mar Mediterraneo, che unisce terra e mare.
