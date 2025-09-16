La nuova indagine sul delitto di Garlasco | la consulenza del Ris una sola persona con la vittima sul luogo dell' omicidio
Non emergono elementi che indichino la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Chiara Poggi secondo la consulenza depositata in Procura a Pavia dal Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: nuova - indagine
Libri, Francesco Bozzi e la nuova “riluttante” indagine del commissario Mineo
Garlasco, nella traccia 10 non c'è alcun dna: buco nell'acqua della nuova indagine, nessuna svolta
Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso
Depositata la perizia del Ris, richiesta dai Pm nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Dai documenti non emergerebbe la presenza di una seconda persona coinvolta nel delitto. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/202 - X Vai su X
Quali sono i migliori operatori di rete mobile in Italia? L'avanzare del 5G ha portato a una nuova indagine da parte di Altroconsumo, l'associazione di consumatori parte di Euroconsumers e la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia: l'in - facebook.com Vai su Facebook
La nuova indagine sul delitto di Garlasco: la consulenza del Ris, una sola persona con la vittima sul luogo dell'omicidio; Garlasco, il generale Garofano torna sul profilo dell'assassino di Chiara Poggi: Aggredita da chi conosceva; Delitto Garlasco, ora ci sono le foto delle 8 nuove impronte rilevate su cereali e spazzatura.
Garlasco, c’è la ricostruzione in 3D dell’omicidio di Chiara Poggi - E' stata depositata questa mattina, martedì, la Bpa (Bloodstain pattern analysis), l'analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari. laprovinciapavese.gelocal.it scrive
Delitto di Garlasco/ Capra. “Stiamo rifacendo tutti i vecchi esami, nulla di nuovo e nulla emergerà” - Storie Italiane si è soffermato sul delitto di Garlasco, intervistando il genetista della famiglia di Chiara Poggi, Marzio Capra: le sue parole ... Come scrive ilsussidiario.net