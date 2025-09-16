La nuova indagine sul delitto di Garlasco | la consulenza del Ris una sola persona con la vittima sul luogo dell' omicidio

Vanityfair.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non emergono elementi che indichino la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Chiara Poggi secondo la consulenza depositata in Procura a Pavia dal Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la nuova indagine sul delitto di garlasco la consulenza del ris una sola persona con la vittima sul luogo dell omicidio

© Vanityfair.it - La nuova indagine sul delitto di Garlasco: la consulenza del Ris, una sola persona con la vittima sul luogo dell'omicidio

In questa notizia si parla di: nuova - indagine

Libri, Francesco Bozzi e la nuova “riluttante” indagine del commissario Mineo

Garlasco, nella traccia 10 non c'è alcun dna: buco nell'acqua della nuova indagine, nessuna svolta

Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso

La nuova indagine sul delitto di Garlasco: la consulenza del Ris, una sola persona con la vittima sul luogo dell'omicidio; Garlasco, il generale Garofano torna sul profilo dell'assassino di Chiara Poggi: Aggredita da chi conosceva; Delitto Garlasco, ora ci sono le foto delle 8 nuove impronte rilevate su cereali e spazzatura.

nuova indagine delitto garlascoGarlasco, c’è la ricostruzione in 3D dell’omicidio di Chiara Poggi - E' stata depositata questa mattina, martedì, la Bpa (Bloodstain pattern analysis), l'analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari. laprovinciapavese.gelocal.it scrive

nuova indagine delitto garlascoDelitto di Garlasco/ Capra. “Stiamo rifacendo tutti i vecchi esami, nulla di nuovo e nulla emergerà” - Storie Italiane si è soffermato sul delitto di Garlasco, intervistando il genetista della famiglia di Chiara Poggi, Marzio Capra: le sue parole ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Nuova Indagine Delitto Garlasco