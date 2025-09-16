La Notte nel Cuore slitta la domenica | il nuovo orario e cosa va in onda prima e dopo

“La notte nel cuore” cambia passo: l’appuntamento si sposta alla domenica con una collocazione più stabile nel prime time. La scelta mira a proteggere gli ascolti, evitare sovrapposizioni pesanti e dare continuità a una serialità che vive di attesa e fidelizzazione. La mossa rientra in un palinsesto più razionale: meno slittamenti, una bussola chiara per il pubblico e un flusso che accompagna la serata dall’access all’ultima scena, senza spezzare il ritmo narrativo. Nuovo orario e collocazione. Il nuovo slot si inserisce nella fascia serale di Canale 5, con partenza prevista dopo l’access e gli spazi informativi di inizio serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La notte nel cuore, perché non va in onda domenica 13 luglio; Ascolti tv ieri domenica 7 settembre chi ha vinto tra Imma Tataranni, La Notte nel Cuore, Amadeus e Giordano; La notte nel cuore, le anticipazioni di stasera (domenica 8 giugno): Nuh salva Sumru, Samet spinge Cihan a un matrimonio forzato con Sevilay.

La notte nel cuore, cambio palinsesto 14 settembre: la soap slitta e inizia più tardi - L'appuntamento con la soap turca non partirà alle 21:35, come nelle settimane precedenti. Lo riporta it.blastingnews.com

Perché La notte nel cuore non va in onda questa sera, 16 settembre 2025/ Mediaset stravolge ancora tutto - Perché La notte nel cuore non va in onda questa sera, 16 settembre 2025: Mediaset stravolge ancora tutto il palinsesto: cosa al suo posto ... Riporta ilsussidiario.net