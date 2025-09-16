La notte nel cuore salta l’appuntamento serale del 16 settembre | oggi la soap turca non va in onda su Canale 5

Brutta notizia per i fans della soap turca La notte nel cuore, che questa settimana dovranno rinunciare al doppio appuntamento serale con i loro beniamini. Dopo averci tenuto compagnia per due martedì consecutivi, il serial turco non andrà in onda stasera, 16 settembre. La notte nel cuore, cambio programmazione Mediaset. A partire dal 16 settembre, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni che interesseranno anche “La notte nel cuore”. Dopo due settimane in cui la soap opera turca è andata in onda con un doppio appuntamento settimanale, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione: la serie sarà trasmessa esclusivamente in prima serata la domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

