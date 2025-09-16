La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Nihayet confessa il suo segreto più doloroso!

Un passato struggente torna a tormentare Nihayet: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della serie di Canale 5 “La notte nel cuore”. Cacciate senza pietà da villa Sansalan, Nihayet e sua figlia Sumru stanno vivendo uno dei momenti più duri della loro esistenza. Abituate a una vita fatta di comodità, si trovano improvvisamente a dover contare solo su loro stesse. Ospiti temporanee a casa di Enise, cercano di rialzarsi con fatica. Sumru prova a ricostruirsi un futuro, ma Nihayet fatica ad adattarsi a una realtà tanto diversa da quella che conosceva. Madri e figlie, tra scontri e verità. Il peso della nuova vita ha acceso uno scontro feroce tra madre e figlia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

