La notte nel cuore addio al raddoppio del martedì | ecco perché Mediaset ha cambiato idea

Il raddoppio del martedì salta davvero. “La notte nel cuore” torna al suo passo regolare e lascia spazio a un palinsesto di Canale 5 più compatto. La scelta non nasce dal caso: è una mossa che punta a proteggere gli ascolti, evitare sovrapposizioni scomode e dare respiro alla serialità turca che in queste settimane sta trainando il pubblico. La logica è semplice: raddoppiare ogni sette giorni funziona solo se il prime time è sgombro da grandi eventi. Tra talent, calcio e speciali, il martedì è diventato un campo minato. Meglio concentrare la soap in una serata forte e lasciare che la curva cresca senza spezzarla con troppi cambi di palinsesto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it