La miglior friggitrice ad aria per i tuoi pasti | costa poco ma ha tante funzioni ed è in promozione

Nella quotidianità della cucina domestica, l'attenzione verso soluzioni che coniughino praticità e benessere è sempre più diffusa. In questo contesto si inserisce la COSORI Turbo Tower Pro, una friggitrice ad aria da 10,8 litri che si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, sia per chi ama sperimentare nuove ricette sia per chi desidera ottimizzare i tempi senza rinunciare a una cucina equilibrata. Attualmente è possibile trovarla su Amazon a 229,99 euro, grazie a uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino, una riduzione interessante che consente di valutare l'acquisto di un prodotto di fascia alta con una spesa più contenuta rispetto al lancio.

Siccome non avevo nè tempo nè voglia ho preso una melanzana abbastanza grande e desiderosa di passare a miglior vita e ne ho fatta metà con modalità air fry per 15 min e poi grill per 3 minuti dopo aver aggiunto la mozzarella. Secondo me mancavano an

