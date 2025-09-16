La mia Piccola Principessa Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2019
La mia Piccola Principessa film Tv8. La mia Piccola Principessa film Tv8 del 2019 è diretto dal regista da Curtis Crawford. Il thriller, conosciuto in patria con il nome “Mommy’s Little Princess”, ha come protagonista Sarah Abbott la piccola principessa di cui fa riferimento il titolo dell’opera. In realtà è una ragazzina problematica, di discendenza nobile, alla ricerca di una madre adottiva. La 12enne Lizzy scopre di avere dei parenti di discendenza nobile ed è determinata a tutto pur di includere la madre adottiva nella sua nuova vita. Questa è in breve la storia del film che riprende il genere di Una Matrigna pericolosa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
In questa notizia si parla di: piccola - principessa
La mia Piccola Principessa - La mia Piccola Principessa è un film del 2019 di genere drammatico, thriller, diretto da Curtis Crawford, con Alicia Leigh Willis, Sarah Abbott e Kelly Irene Whyte, della durata di 85 minuti. Secondo comingsoon.it