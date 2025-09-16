La Maratona di Palermo si prepara al trentennale a due mesi dallo start già 2.000 iscritti
La Maratona di Palermo si prepara a celebrare il suo trentennale con numeri in forte crescita e un respiro sempre più internazionale. A due mesi esatti dalla manifestazione (16 novembre) le iscrizioni registrano un incremento del +47% rispetto allo stesso periodo del 2024, con partecipanti già. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: maratona - palermo
Mezza maratona di Palermo, sono numeri record: già 800 iscritti a tre mesi dalla partenza
Varsavia - La mezza maratona di Palermo inserita nel Running Europe Tour - facebook.com Vai su Facebook
Maratona di Palermo: iscrizioni a +47% rispetto al 2024. Raggiunta quota 2000.
Domenica 17 novembre la XXIX Maratona di Palermo, patrimonio di una intera città - La manifestazione, in programma domenica 17 novembre e organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina ... Secondo corrieredellosport.it
XXVIII Maratona di Palermo: numeri, info e curiosità - Tutto pronto per la XXVIII edizione della Maratona di Palermo che scatterà domenica 19 novembre alle ore 8. Si legge su tuttosport.com