La mappa anonima per ritrovare il corpo di Elena Vergari trovate alcune ossa nel luogo indicato 20 anni dopo la scomparsa a Ladispoli
Il contenuto della lettera assomiglia più a una mappa del tesoro disegnata da un bambino. Ci sono il campetto da calcio, il semaforo e il boschetto di Ladispoli. C’è anche una macchina nera, come quella – con targa straniera – su cui Elena Vergari salì la sera del 5 giugno 2005 per poi scomparire. Sul lato sinistro del foglio la data di quel giorno è accompagnata da cinque parole: « La fine di Elena Vergari ». Sulla mappa ci sono una serie di frecce, che puntano a una zona non lontana da una serie di ruderi. La terra smossa e le ossa ritrovate. Il foglio era rimasto sepolto nelle carte d’indagine per quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Open.online
