La magica cupola rossa che domina il lago di Como

Quicomo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla sommità del primo contrafforte del Sasso di Musso sorge la piccola chiesa di San Bernardo, che faceva parte di un sistema fortificato probabilmente presente già in epoca altomedioevale, ma documentato solo nel 1335 come roccaforte dei Malacrida e, dal 1522, di Gian Giacomo de’ Medici, detto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: magica - cupola

La magica cupola rossa che domina il lago di Como

La magica cupola rossa che domina il lago di Como - Alla sommità del primo contrafforte del Sasso di Musso sorge la piccola chiesa di San Bernardo, che faceva parte di un sistema fortificato probabilmente presente già in epoca altomedioevale, ma docume ... Come scrive quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Magica Cupola Rossa Domina