La magia è una missione E fa avverare il desiderio del piccolo grande Nathan
Pisa, 16 settembre 2025 – A volte, per vivere una magia, non serve una scopa volante o il binario 9 e tre quarti. Basta la volontà di un gruppo di persone altruiste, con il desiderio di vedere un bambino realizzare un sogno, stampando sul volto un sorriso autentico e dimenticando, per un giorno, le difficoltà quotidiane. È ciò che è successo a Nathan, bimbo di 5 anni con una grande passione per Harry Potter, che ha potuto vivere un fine settimana a Londra speciale. Tra una visita ai monumenti e alle iconiche cabine rosse della City, lo stupore davanti agli scheletri dei dinosauri conservati al Natural History Museum e, soprattutto, la visita agli Studios della Warner Bros: un vero e proprio museo dedicato ai costumi, alle scenografie e ambientazioni originali della saga del maghetto con gli occhiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
