La madre che sfida Netanyahu | Einav Zangauker urla il nome del figlio mentre Israele entra a Gaza

Il nome di Einav Zangauker potrà non dire molto ai più, ma la sua esperienza è quella di una donna che lotta per la libertà del figlio e non ha paura di contestare duramente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Residente a Ofakim, è diventata il simbolo della lotta delle famiglie degli ostaggi catturati da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Prima dell’orrore, Einav lavorava come coordinatrice per l’istruzione superiore presso il Comune di Ofakim, crescendo da sola i suoi tre figli, tra cui Matan, rapito insieme alla sua compagna Ilana Gritzewsky dal kibbutz Nir Oz. Mentre Ilana è stata liberata in uno scambio di prigionieri nel novembre 2023, Matan rimane nelle mani di Hamas. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La madre che sfida Netanyahu: Einav Zangauker urla il nome del figlio mentre Israele entra a Gaza

