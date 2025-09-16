La lirica in Duomo Un binomio vincente
Carrara ha salutato il festival con la musica. Il concerto lirico organizzato dal Circolo ’Mercuriali’, ospitato nello scenario unico del Duomo, grazie alla sensibilità di don Piero Albanesi. Le navate erano gremite: talmente tanta la partecipazione che sono state necessarie ulteriori sedie dalla canonica per accogliere le centinaia di persone arrivate anche dalle province limitrofe e da associazioni musicali ’amiche’ dell’attivissimo sodalizio diretto da Carlo Menconi. Il merito al Circolo Mercuriali, capace di portare in città artisti di livello internazionale, protagonisti sui palchi più prestigiosi del mondo, che vengono nella città dei marmi per l’amicizia che li lega agli ’amici della lirica’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
