La Liga | Real Madrid ancora a punteggio pieno ma il Barça c' è; Bilbao primo ko

Madrid (Spagna) 15 settembre 2025 – Il duopolio classico del calcio spagnolo si riforma in vetta alla classifica de La Liga. Il Real Madrid resta capolista a punteggio pieno, ma il Barça lancia un chiaro segnale, superando il Valencia con ben sei reti. Prima vittoria per l' Atletico Madrid, mentre il Bilbao incassa il primo ko della sua stagione nel derby basco contro l' Alaves, lasciando così il primato della graduatoria. Si confermano le sorprese Espanyol e Getafe nelle zone nobili di classifica, mentre il Girona batte un colpo e ottiene il primo punto della sua stagione. L'esito delle partite del weekend.

