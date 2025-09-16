La lettura è pop Con Fiato ai libri portiamo in scena storie per tutti
L’INTERVISTA. «Quando leggiamo siamo soltanto noi e la nostra storia». Giorgio Personelli racconta la manifestazione in programma in Bergamasca fino alla fine di ottobre: «Leggere è vivere tante storie: non cerchiamo un pubblico di eruditi, ma di curiosi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
