La leggenda del Manchester United afferma che Bruno Fernandes dovrebbe abbandonare Ruben Amorim e unirsi al Real Madrid

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester United ha vinto una delle loro cinque partite di apertura in tutte le competizioni in questa stagione mentre la pressione su Ruben Amorim continua a montare. L’ex capo allenatore del CP si è attaccato alle sue pistole con la formazione 3-4-3 che impiega, nonostante i recenti rapporti secondo cui i giocatori senior sono “confusi” e “frustrati” dall’inflessibilità tattica del direttore. Amorim ha vinto solo 18 e ha perso 20 delle sue 47 partite in carica all’Old Trafford e attualmente detiene il record indesiderato di avere la percentuale di vittoria più bassa di qualsiasi manager nel club dalla seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

