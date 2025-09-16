Un weekend nel regno del cavallo. Si è giunti quest’anno alla 56esima edizione della ’ Comano Cavalli ’, l’annuale rassegna-mercato equina che si tiene appunto nella originale cornice di Comano, capoluogo incastonato nella vallata appenninica dell’ Alto Taverone. Un territorio da sempre dedito all’allevamento equino, soprattutto cavalli da lavoro un tempo, oggi utilizzati per escursioni e fini turistici. La tradizione, voleva che nelle praterie montane di questi luoghi venisse da sempre allevata una razza equina forte, frugale, resistente alle intemperie, capace di vivere e procreare all’aperto sui pascoli di montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La kermesse Tutto pronto per ’Comano Cavalli’