La Juventus non muore mai | pareggia 4-4 col Dortmund nonostante giochi senza portiere Una statua a Vlahovic
La Juventus non muore mai: pareggia 4-4 col Dortmund e gioca senza portiere. Fate una statua a Vlahovic La Juventus non muore mai. Un’altra rimonta allo Stadium, dopo quella con l’Inter. Stavolta non riesce a vivere ma pareggia 4-4 e stava perdendo 4-2 al 94esimo. Devono fare una statua a Vlahovic che – entrato al 60esimo al posto di David – segna una doppietta e serve l’assist decisivo a Kelly. Solo i tifosi della Juventus possono fischiarlo. Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa è scoppiettante. Di negativo per i bianconeri c’è che subiscono gol a grappoli. Quattro dai tedeschi. Preoccupante dopo i tre gol incassati dall’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#abottacalda. Juventus-Sotefade 4-3 La Juventus non muore mai. La Juventus non muore mai. La Juventus non muore mai. Al termine di una partita rocambolesca, con colpi di scena e capovolgimenti di risultato, la Juve batte l’ex Inter, ora Sotefade (società t - facebook.com Vai su Facebook
“La Juve non muore letteralmente MAI” (cit.) Grazie ragazzi #JuventusInter - X Vai su X
Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato in diretta della partita di Champions League, doppietta Vlahovic; Juve-Borussia Dortmund, esordio folle in Champions League: doppietta pazzesca di Vlahovic LIVE; Ascoli, un pareggio (0-0) con la Juve NG davanti ai 10.000 del Del Duca.
La Juve non muore mai, 4-4 da urlo contro il Borussia: Vlahovic, Yildiz e Kelly show - 4 contro il Borussia Dortmund con un'incredibile rimonta nel recupero ... Da fanpage.it
Juventus-Inter 4-3: i bianconeri vincono il Derby d'Italia grazie a una magia di Adzic al 91'. Ai nerazzurri non basta la doppietta di Calhanoglu - 4 della sfida d'andata della passata stagione, Juventus e Inter quasi si ripetono regalando un altro Derby d'Italia palpitante: la squadra d ... Scrive eurosport.it