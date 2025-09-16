La Juventus non muore mai | pareggia 4-4 col Dortmund nonostante giochi senza portiere Una statua a Vlahovic

La Juventus non muore mai: pareggia 4-4 col Dortmund e gioca senza portiere. Fate una statua a Vlahovic La Juventus non muore mai. Un’altra rimonta allo Stadium, dopo quella con l’Inter. Stavolta non riesce a vivere ma pareggia 4-4 e stava perdendo 4-2 al 94esimo. Devono fare una statua a Vlahovic che – entrato al 60esimo al posto di David – segna una doppietta e serve l’assist decisivo a Kelly. Solo i tifosi della Juventus possono fischiarlo. Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa è scoppiettante. Di negativo per i bianconeri c’è che subiscono gol a grappoli. Quattro dai tedeschi. Preoccupante dopo i tre gol incassati dall’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

