La grande bellezza Donizetti Festival Fiati e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto all’interno del Donizetti Festival Fiati al Liceo Secco Suardo, gruppi di lettura, la proiezione del film “La grande bellezza” a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 16 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 18.30 al Monastero del Carmine, a Bergamo (Città Alta), spazio al progetto europeo “SANE – Stories About a New Europe”, promosso da Residui Teatro (Spagna) e condiviso con TTB, Antagon – TheaterAKTion (Germania) e Teatr Brama (Polonia), il progetto si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra i valori delle differenti culture per dare forma ad una nuova possibilità di convivenza e di identità europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La grande bellezza, Donizetti Festival Fiati e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: grande - bellezza

L’Uliveto Roof Garden: il giardino segreto all’ottavo piano per ammirare la ‘Grande Bellezza’ di Roma coccolati dalla brezza estiva

I capanni, un patrimonio da salvare. Pesca e natura, la grande bellezza

Corriere dello Sport: “È kdb la grande bellezza”

#firenzejazzfestival la nostra grande bellezza!!!! Nemmeno la pioggia ha fermato il grande pubblico per il grande live show dei #planetfunk - facebook.com Vai su Facebook

La grande bellezza di #settembre #inumbria - X Vai su X

«Donizetti Festival Fiati», un mese di concerti, seminari e workshop internazionali; “Caterina Cornaro” e “Il Furioso” per il Donizetti Opera 2025; Donizetti Guitar Festival: “La bellezza delle sei corde” illuminerà la città.

Donizetti Guitar Festival: “La bellezza delle sei corde” illuminerà la città - Una rassegna dal respiro internazionale e innovativo che vuole risaltare il talento dei propri docenti e studenti. Scrive bergamonews.it

Donizetti Guitar Festival: la bellezza delle sei corde è pronta a illuminare Bergamo - Dopo il successo della prima edizione, che ha celebrato la sinergia con la città di Brescia nel primo anno dopo la Capitale della Cultura 2023, il «Donizetti Guitar Festival» è pronto a ... Come scrive bergamonews.it