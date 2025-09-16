La giudice lo lascia libero africano stupra una 18enne

16 set 2025

Il maliano che a fine agosto ha abusato di una ragazza alla stazione di San Zenone al Lambro era stato fatto uscire dal Cpr da una toga di Magistratura democratica, nonostante le denunce di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

