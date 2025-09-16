La giudice lo lascia libero africano stupra una 18enne
Il maliano che a fine agosto ha abusato di una ragazza alla stazione di San Zenone al Lambro era stato fatto uscire dal Cpr da una toga di Magistratura democratica, nonostante le denunce di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il gip di Lodi convalida l’arresto e lascia in cella il 25enne maliano accusato dello stupro di una ragazza vicino alla stazione avvenuto il 30 agosto. Il giudice ravvisa pericolo di fuga e di ritorsioni sulla vittima: no ai domiciliari e al braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook
Lo stupratore maliano era libero grazie alla giudice - Caso San Zenone, l'immigrato trattenuto al Cpr di Milano perché "pericoloso". Lo riporta msn.com