È stata inaugurata ieri mattina la nuova gestione della Piscina Sante De Sanctis affidata all’Ati (Associazione Temporanea di Imprese), formata da Nuova Sportiva Ssd arl e Reggiana Nuoto Asd. Un bando della durata di 12 anni, che permetterà di investire in modo strutturato nella riqualificazione e nella progettazione educativa. "La Gattalupa è una piscina a cui i reggiani sono molto affezionati. Non è soltanto un luogo in cui si fa attività sportiva, ma anche di integrazione, che nel tempo si è trasformato in un punto di riferimento – dichiara l’assessora allo sport Stefania Bondavalli –. Questa piscina è un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato: la Fondazione coordina e vigila, ma il gestore può indirizzare risorse e progettualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Gattalupa volta pagina. Al via la nuova gestione