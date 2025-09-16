La futura mamma Miss Abruzzo Alice Petagna si classifica fra le prime otto più belle alla finalissima di Miss Italia
Non è riuscita a conquistare il podio, ma ha la soddisfazione di essersi classificata fra le prime 8 più belle d'Italia Alice Petagna, miss Abruzzo 2025, che nella finalissima di lunedì 15 settembre è arrivata a un soffio dall'ultima sfida. Miss Italia 2025 è stata eletta Katia Buchicchio, 18enne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
