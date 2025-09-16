La forza di una donna cambia orario | nuova partenza nel pomeriggio e incastri con Dentro la notizia

Cambio di passo per La forza di una donna: la soap trasloca nel pomeriggio con una partenza anticipata e si aggancia alla nuova architettura del palinsesto di Canale 5. L’obiettivo è chiaro: consolidare la fascia daytime, ridurre gli slittamenti e costruire un flusso più stabile tra informazione e serialità. Il nuovo incastro con Dentro la notizia punta a massimizzare il traino reciproco, evitando sovrapposizioni con appuntamenti serali e speciali che in queste settimane hanno reso più fragile la fidelizzazione. Meno cambi “last minute” e una sequenza più leggibile tra aggiornamenti e messa in onda della dizi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

