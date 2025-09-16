La forza di una donna Bahar resta con Arif o con Sarp? Spoiler

Alla fine con chi decide di stare Bahar ne La forza di una donna? Ora che Sarp è tornato in scena, le cose inevitabilmente cambiano. Innanzitutto, Arif sa che il marito della sua amata è vivo. Non le dice nulla, come stanno facendo anche Enver e Hatice, i quali sanno che non devono compromettere ulteriormente la sua salute. Mentre si trova in ospedale, Bahar non sa che, come da qualche tempo sospettava, Sarp non è morto nell’incidente sul traghetto. Arif fa di tutto affinché l’uomo non abbia la possibilità di rivedere sua moglie. Non solo, decide anche di fare la sua proposta di matrimonio a Bahar, in ospedale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

la forza di una donna bahar resta con arif o con sarp spoiler

Bahar, ricoverata in ospedale, peggiora e Sarp scopre che lei e i bambini sono vivi; La forza di una donna, puntata del 24 luglio: Bahar resta da Hatice; La forza di una donna: Arif conquisterà Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo.

forza donna bahar restaLe anticipazioni di “La forza di una donna” di oggi e domani: Bahar peggiora e Sarp scopre la verità - L a vita di Bahar (Özge Özpirinçci) resta appesa a un filo, mentre Sarp ( Caner Cindoruk) scopre la verità che ha cercato per anni. Secondo iodonna.it

forza donna bahar restaLa forza di una donna anticipazioni turche, Bahar al coniuge: 'Vorrei che fossi deceduto' - Bahar è furiosa con Sarp e, dopo la morte di Yeliz, esprime tutta la sua rabbia: 'Hai rovinato le nostre vite' ... Da it.blastingnews.com

