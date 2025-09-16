La forza di una donna Bahar resta con Arif o con Sarp? Spoiler

Alla fine con chi decide di stare Bahar ne La forza di una donna? Ora che Sarp è tornato in scena, le cose inevitabilmente cambiano. Innanzitutto, Arif sa che il marito della sua amata è vivo. Non le dice nulla, come stanno facendo anche Enver e Hatice, i quali sanno che non devono compromettere ulteriormente la sua salute. Mentre si trova in ospedale, Bahar non sa che, come da qualche tempo sospettava, Sarp non è morto nell’incidente sul traghetto. Arif fa di tutto affinché l’uomo non abbia la possibilità di rivedere sua moglie. Non solo, decide anche di fare la sua proposta di matrimonio a Bahar, in ospedale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - La forza di una donna, Bahar resta con Arif o con Sarp? Spoiler

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

giornata internazionale della DONNA Oggi celebriamo la forza, la dedizione e il cuore delle volontarie della Croce Rossa Italiana – Comitato di Maddaloni. Donne che ogni giorno si mettono al servizio degli altri, con coraggio e passione, senza chiedere n - facebook.com Vai su Facebook

Mi piacerebbe leggere dalle femministe anche solo una parola per Erika Kirk, la moglie di Charlie, per la sua lezione da grande donna, per la forza, la compostezza nel lutto, la fede cristiana e la determinazione nel portare avanti l’eredità di suo marito. Ma so - X Vai su X

Bahar, ricoverata in ospedale, peggiora e Sarp scopre che lei e i bambini sono vivi; La forza di una donna, puntata del 24 luglio: Bahar resta da Hatice; La forza di una donna: Arif conquisterà Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo.

Le anticipazioni di “La forza di una donna” di oggi e domani: Bahar peggiora e Sarp scopre la verità - L a vita di Bahar (Özge Özpirinçci) resta appesa a un filo, mentre Sarp ( Caner Cindoruk) scopre la verità che ha cercato per anni. Secondo iodonna.it

La forza di una donna anticipazioni turche, Bahar al coniuge: 'Vorrei che fossi deceduto' - Bahar è furiosa con Sarp e, dopo la morte di Yeliz, esprime tutta la sua rabbia: 'Hai rovinato le nostre vite' ... Da it.blastingnews.com