La Fiorentina non è inferiore a Roma Bologna e Lazio l’accusa è a Stefano Pioli?

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”. Si infiamma il discorso durante l’ultima live di TvPlay e i commenti si sovrappongono. L’accusa è a Stefano Pioli? Sicuramente la squadra viola non è partita come ci si aspettava da come è andato il calciomercato. (ANSA) TvPlay.it Andrea Bruno Savelli ha sottolineato: “ La rosa della Fiorentina non è così inferiore a quella della Roma. Si vedrà lungo il cammino. L’Atalanta è meglio della Roma. Il Bologna e la Lazio se la giocano. Tra le squadre partite meglio c’è il Torino di Baroni”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

