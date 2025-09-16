La Fifa ha deciso per la sosta lunga delle nazionali Ecco come cambia il calendario del calcio

Panorama.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla prossima stagione nella fase iniziali dei campionati non ci saranno più tre soste, ma soltanto due. E’ la novità varata dalla Fifa che sarà attuata dalla stagione 2026-2027 e che durerà fino al 2030. Il board presieduto da Gianni Infantino ha deciso di varare una sosta lunga a fine settembre, praticamente i campionati saranno fermi per tre settimane. Stop il 21 settembre e ripresa il 10 ottobre per consentire alle Nazionali di giocare quattro partite, ma soprattutto per consentire ai giocatori impegnati nelle trasferte Sudamericane di avere più tempo per rientrare ed allenarsi con il proprio club. 🔗 Leggi su Panorama.it

la fifa ha deciso per la sosta lunga delle nazionali ecco come cambia il calendario del calcio

© Panorama.it - La Fifa ha deciso per la sosta lunga delle nazionali. Ecco come cambia il calendario del calcio

In questa notizia si parla di: fifa - deciso

UFFICIALE, trasferimento non valido: lo ha deciso la Fifa

La Fifa ha deciso per la sosta lunga Cambia il calendario del calcio; Rivoluzione pausa nazionali: dal 2026 ci sarà una mega sosta di 3 settimane a settembre; La FIFA ha deciso di rivoluzionare i calendari: cambiano le soste per le Nazionali. Ecco le nuove date.

fifa ha deciso sostaSerie Bkt, tutte le rivoluzioni del calendario del 2026. Ecco quanto durerà la sosta a settembre - Per quanto riguarda la Serie Bkt, la Fifa ha rivoluzionato il calendario per la stagione 2026- clubdoria46.it scrive

fifa ha deciso sostaNazionali, tre settimane di pausa a partire da settembre 2026: le ultime - Nella giornata odierna, la FIFA ha deciso di introdurre questa novità per la quale verrà inserito un unico stop di tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre ... Scrive ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Fifa Ha Deciso Sosta