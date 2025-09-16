La Fifa ha deciso per la sosta lunga delle nazionali Ecco come cambia il calendario del calcio
Dalla prossima stagione nella fase iniziali dei campionati non ci saranno più tre soste, ma soltanto due. E’ la novità varata dalla Fifa che sarà attuata dalla stagione 2026-2027 e che durerà fino al 2030. Il board presieduto da Gianni Infantino ha deciso di varare una sosta lunga a fine settembre, praticamente i campionati saranno fermi per tre settimane. Stop il 21 settembre e ripresa il 10 ottobre per consentire alle Nazionali di giocare quattro partite, ma soprattutto per consentire ai giocatori impegnati nelle trasferte Sudamericane di avere più tempo per rientrare ed allenarsi con il proprio club. 🔗 Leggi su Panorama.it
