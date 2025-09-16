La Fia ufficializza le gare sprint di F1 2026

Sei tracciati per sei gare sprint per rendere la F1 ancora più emozionante. La Fia ha ufficializzato il calendario delle gare corte per la prossima stagione, tutte da vivere con l’introduzione dei nuovi regolamenti. Scopriamo quali saranno. IL CALENADARIO DELLE GARE SPRINT CHE LA FIA HA UFFICIALIZZATO PER IL MONDIALE F1 2026 Il primo appuntamento si svolgerà a Shanghai, dal 13 al 15 marzo, seguito da Miami, dal 1 al 3 maggio, entrambi confermati per il terzo anno consecutivo. Il Canada farà il suo ingresso con Montreal, dal 22 al 24 maggio), mentre la Gran Bretagna tornerà protagonista con Silverstone, dal 3 al 5 luglio). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - La Fia ufficializza le gare sprint di F1 2026

In questa notizia si parla di: ufficializza - gare

La Pro Gorizia ufficializza l’arrivo di Marco De Crescenzo, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Dopo aver completato tutto il percorso nelle giovanili friulane, il giocatore ha collezionato 43 presenze in Primavera 1 e 27 gare - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM’ORA F1 Cadillac ufficializza i piloti 2026: Bottas e Perez Dal prossimo anno sarà l’undicesima scuderia in gara #SkyMotori #F1 #Formula1 #Cadillac #Perez #Bottas - X Vai su X

F1, GP Olanda 2025: le prove libere 3 in diretta; La Fia ufficializza gli orari di partenza dei 24 GP del calendario F1 2025: che levataccia per Melbourne e… Las Vegas; F1, GP Belgio 2025. Pirelli ufficializza il “salto di mescola” a Spa-Francorchamps. Si useranno C1, C3 e C4.

Saranno 6 le gare Sprint - Massimo Costa La FIA e la Formula 1 hanno deciso quali saranno i circuiti che il prossimo anno ospiteranno le 6 gare Sprint del sabato. Secondo italiaracing.net

F1 e FIA presentano il calendario Sprint Race 2026: confermate sei gare e 3 circuiti inediti - La F1 annuncia il calendario ufficiale delle Sprint Race per la stagione 2026: sorprese Singapore e Canada, torna Silverstone. Da formulapassion.it