Il responsabile di Forza Italia Giovani provincia di Grosseto, Cesare Spinelli ed il consigliere comunale di Grosseto, Ludovico Baldi, hanno espresso "grande soddisfazione per l’ampia partecipazione delle province toscane e soprattutto della Maremma ad ’ Azzurra libertà ’, la festa nazionale del movimento giovanile di Forza Italia che si è svolta a San Benedetto del Tronto". "Summit di questo tipo – commenta il candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Luca Agresti – avvicinano i giovani alla vita politica e amministrativa del territorio, portando una ventata di freschezza e cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa nazionale di Forza Italia: "Dalla Maremma grande adesione. Ne siamo molto soddisfatti"