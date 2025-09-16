La festa intima di Vingegaard per la vittoria della Vuelta

La premiazione finale della Vuelta di Spagna si è svolta in forma privata dopo che l'ultima tappa è stata annullata per via delle manifestazioni pro-Palestina. Non è mancato però il tradizionale bagno con la champagne per il vincitore della maglia rossa Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La festa intima di Vingegaard per la vittoria della Vuelta

In questa notizia si parla di: festa - intima

Dopo l'intima festa a Londra, arrivano i festeggiamenti BRAT in Italia. Ecco tutti i dettagli dell'evento. - facebook.com Vai su Facebook

Tappa e Vuelta: il re di Spagna è Vingegaard - Il danese conquista la sua terza vittoria di tappa nella Vuelta edizione numero 80 e stasera - Scrive tuttosport.com

L’urlo di Vingegaard sulla Bola del Mundo: la Vuelta è sua. Pellizzari perde la maglia bianca - Lease a Bike conquista il terribile arrivo in salita, stacca il portoghese Joao Almeida e domenica festeggerà a Madrid il trionfo nella corsa spagnola. Segnala gazzetta.it