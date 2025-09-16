La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff
Il documento conferma che la società che organizzò un evento dell’esponente dem prima delle Europee ’24 ha ricevuto dalla fondazione Pescheria (controllata dal Comune) proprio la parte mancante del conto. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: fattura - sospetta
#LaVeritàdioggi La giudice lo lascia libero, africano stupra una 18enne ?La candidata di Toscana Rossa: «Smantellare la bianchezza» ?Spunta la fattura sospetta che imbarazza Ricci ?La Bce produce gli studi sul clima per dire che c'è emergenza clim - X Vai su X
ATTENZIONE – TRUFFA VIA EMAIL! Sta circolando in questi giorni una finta email che sembra provenire dall’Agenzia delle Entrate, con l’invito a scaricare una fattura o altri documenti fiscali tramite WeTransfer. Si tratta di phishing! L'allegato ha spes - facebook.com Vai su Facebook
La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff.