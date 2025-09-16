La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff

16 set 2025

Il documento conferma che la società che organizzò un evento dell’esponente dem prima delle Europee ’24 ha ricevuto dalla fondazione Pescheria (controllata dal Comune) proprio la parte mancante del conto. 🔗 Leggi su Laverita.info

