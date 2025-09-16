La famiglia da Gaza a Milano | Noi vivi dopo i bombardamenti riuniti dopo un anno di lontananza Un giorno torneremo in patria
Milano – “Ci eravamo rifugiate dentro un edificio che è stato bombardato. Io, le mie tre bambine e mia madre ci siamo ritrovate sotto le macerie il 23 novembre del 2023”. Vive per un soffio. Tirate fuori appena in tempo da un ammasso di pietre e polvere. Taghred, 31 anni, è arrivata a Milano il 5 marzo del 2024 dalla Striscia di Gaza con la madre e le sue figlie, in uno dei primi gruppi di palestinesi evacuati per motivi medici dalla zona di guerra e accolti in Italia. Dall’ ospedale pediatrico Vittore Buzzi, dove la famiglia ha ricevuto le prime cure, donne e bimbe si sono poi trasferite in un alloggio temporaneo messo a disposizione da un’associazione nel quartiere Adriano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
