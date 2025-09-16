La Faentina è un incubo Treni subito in ritardo | Da Borgo a Firenze si viaggia come nel 1941
Si comincia male. Anche in Mugello primo giorno di scuola e per gli studenti saliti sui convogli ferroviari che percorrono la Faentina, a Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Vaglia, è stato subito un incubo, con pesanti ritardi e l’inevitabile coro di proteste e polemiche, sui treni e sui social. Questa volta cos’è successo? Il treno in partenza da Borgo San Lorenzo alle 6.42, lo confermano da Trenitalia, ha avuto un problema ai sistemi informatici che dialogano con l’infrastruttura ferroviaria. Risultato, ha rallentato la corsa e accumulato ritardi, poi condivisi con i convogli successivi. In pratica ha fatto da tappo, anche perché la ferrovia Faentina è a binario unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
