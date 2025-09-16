La discografia dei The Doors in Dolby Atmos e alta risoluzione presto disponibile in un cofanetto Blu-ray
I sei album ufficiali dei The Doors con Jim Morrison sono in uscita su supporto Blu-ray Disc con mix in Dolby Atmos con il cofanetto The doors Immersed 1967-1971 per celebrare il 60° anniversario della band. 🔗 Leggi su Dday.it
