La difesa del governo sul caso Almasri è un’accusa ai giudici

Un lungo elenco di anomalie e violazioni. Che renderebbe irricevibile l’accusa dei giudici del tribunale dei ministri di Roma. La difesa dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario con delega alla sicurezza Alfredo Mantovano è stato depositato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere. E conclude dicendo che i tre componenti del governo nel caso Almasri avrebbero agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante». E «il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo». 🔗 Leggi su Open.online