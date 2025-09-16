La diciannovenne Elisabet Viktoria Ruzhyla è Miss Ischia 2025

ISCHIA (NA) – Si è conclusa con un grande successo la finalissima di Miss Ischia 2025, che ha incoronato la nuova reginetta dell’isola. Domenica 14 settembre, lo splendido Piazzale del Soccorso a Forio ha fatto da cornice a un evento che ha visto 32 talentuose ragazze contendersi l’ambito titolo. Dopo una serata emozionante, a spuntarla sulle altre concorrenti è stata Elisabet Viktoria Ruzhyla, 19 anni, che ha conquistato la fascia di Miss Ischia 2025. Al secondo posto si è classificata Francesca Patalano, mentre il terzo gradino del podio è andato a Marcella Savio. Oltre al titolo principale, sono state assegnate le seguenti fasce. 🔗 Leggi su Primacampania.it

